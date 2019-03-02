Yatırımcı Rehberi (4)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,04563 5,01 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,264094 3,36 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019978 3,30 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,030461 3,28 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019222 3,27 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904334 3,14 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039363 3,07 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,465289 3,00 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,0517 2,94 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028629 2,94 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028114 3,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015275 3,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021939 3,12 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,05701 3,12 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,05586 2,78 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023876 2,58 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065038 2,54 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025021 2,52 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108275 2,50 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076497 2,41

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)