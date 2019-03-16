Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (4)

Yatırımcı Rehberi (4)

1 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,39'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,39'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.


AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,27'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045841 4,39
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033414 3,41
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,191729 3,12
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015092 2,92
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058327 2,79
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068388 2,48
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021978 2,32
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037917 2,21
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,162578 1,94
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026211 1,87
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030854 3,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,067414 2,09
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035802 2,04
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,099476 1,84
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054796 1,78
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022576 1,59
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015133 1,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024838 1,53
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014994 1,53
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024684 1,51
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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