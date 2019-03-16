Yatırımcı Rehberi (4)
1 saat önce
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,39'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,39'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,27'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|
|
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045841
|4,39
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,033414
|3,41
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|62,191729
|3,12
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015092
|2,92
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,058327
|2,79
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068388
|2,48
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021978
|2,32
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037917
|2,21
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,162578
|1,94
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026211
|1,87
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030854
|3,27
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,067414
|2,09
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035802
|2,04
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,099476
|1,84
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,054796
|1,78
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022576
|1,59
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015133
|1,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024838
|1,53
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014994
|1,53
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024684
|1,51
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:17 Kaynak: AA
Dördüzleri Olan Annenin İlk İsteği, Eşine İş İstemek Oldu
Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek
Zincirini Koparan Köpek, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı
Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti