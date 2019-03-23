Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (4)

Yatırımcı Rehberi (4)

1 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,51'lik getiriyle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,51'lik getiriyle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.


Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 2,54'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101029 5,51
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051651 5,36
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,920577 2,78
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034273 2,57
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,272781 2,56
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025782 2,22
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,02036 2,19
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959255 2,13
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019096 2,10
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,875825 2,08
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057266 2,54
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091868 2,04
NN Hay. Em. Karma EYF 0,10132 1,84
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055634 1,78
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023553 1,77
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036435 1,77
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025877 1,71
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076027 1,67
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02303 1,61
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,01528 1,60
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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