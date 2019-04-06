Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (4)

Yatırımcı Rehberi (4)

44 dakika önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,33'lük getiriyle Fokus Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,33'lük getiriyle Fokus Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.


Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 7,69'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110473 9,33
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,347149 8,98
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,09298 8,27
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047228 7,91
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,22058 7,82
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020168 7,65
Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,739787 7,61
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018596 7,53
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,219429 7,40
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,095 7,38
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027217 7,69
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061473 6,82
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062487 6,76
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027599 6,69
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019258 6,62
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082231 6,57
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050708 6,56
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095801 6,54
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,108461 6,53
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018835 6,50
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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