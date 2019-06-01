Yatırımcı rehberi (4)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,205821 7,73 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,960894 7,50 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083473 7,19 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042301 7,07 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,820098 6,74 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,124324 6,65 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019023 6,57 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,169127 6,43 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021947 6,39 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044834 6,34 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025441 6,68 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045178 6,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026065 6,18 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068854 6,02 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,093678 5,90 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048397 5,84 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091472 5,84 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103559 5,83 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019772 5,83 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078601 5,82

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,73'lük getiriyle Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,68'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)