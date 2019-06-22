Yatırımcı rehberi (4)
1 saat önce
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,70'lik getiriyle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,70'lik getiriyle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,84'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|
|
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091929
|8,70
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046196
|8,30
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014987
|6,15
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,08911
|5,72
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,222626
|5,10
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,868887
|5,08
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103063
|5,05
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,04806
|5,01
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,857869
|4,84
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,929642
|4,70
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027242
|5,84
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053712
|4,95
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053893
|4,87
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,048011
|4,77
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023002
|4,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,113008
|4,35
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,083499
|4,30
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021846
|4,29
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069328
|4,26
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062348
|4,26
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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