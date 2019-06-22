Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

1 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,70'lik getiriyle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,70'lik getiriyle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,84'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091929 8,70
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046196 8,30
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014987 6,15
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,08911 5,72
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,222626 5,10
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,868887 5,08
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103063 5,05
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,04806 5,01
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,857869 4,84
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,929642 4,70
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027242 5,84
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053712 4,95
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053893 4,87
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048011 4,77
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023002 4,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113008 4,35
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083499 4,30
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021846 4,29
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069328 4,26
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062348 4,26
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Ekonomi
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