Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

1 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,29'luk getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,29'luk getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,04'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,333343 6,29
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,20802 4,20
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,003924 3,01
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,330359 2,97
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026551 2,89
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,936101 2,88
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054433 2,74
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,152889 2,67
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,079089 2,64
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026959 2,62
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029342 3,04
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044227 3,02
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,01619 2,65
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058987 2,63
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075018 2,56
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019899 2,55
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,078566 2,53
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025605 2,47
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019192 2,47
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026279 2,45
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:16 Kaynak: AA
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