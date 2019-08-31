Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

3 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,45'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,45'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 4,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 8,45
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 7,20
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 4,02
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041342 3,94
TEB Portföy Altın Fonu 0,069836 3,91
Garanti Portföy Altın Fonu 0,080962 3,89
ING Portföy Altın Fonu 0,031711 3,85
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039258 3,84
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020986 3,83
İş Portföy Altın Fonu 0,031953 3,81
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032189 4,19
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028240 4,11
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033108 4,09
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029496 4,01
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030986 3,97
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030180 3,97
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031976 3,94
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018688 3,94
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018966 3,93
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030975 3,93

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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