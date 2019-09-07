Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,16'lık getiriyle "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050890 6,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100439 6,10 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,477800 5,43 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,057993 5,09 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,639310 4,94 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029408 4,82 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041778 4,75 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076293 4,69 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042501 4,63 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035704 4,59 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041800 4,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057707 4,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067703 4,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066941 4,42 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118815 4,38 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029135 4,31 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077809 4,16 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015979 4,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,053186 4,11 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016012 4,10

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)