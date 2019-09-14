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Yatırımcı rehberi (4)

41 dakika önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,84'lük getiriyle "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,84'lük getiriyle "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,066352 5,84
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044377 4,41
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036624 4,04
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114090 3,75
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052756 3,67
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026121 3,60
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022691 3,59
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,080792 3,49
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019696 3,41
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103730 3,28
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037598 3,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059624 3,32
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032143 3,14
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022163 2,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023919 2,66
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036014 2,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016757 2,43
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011056 2,42
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019133 2,36
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074672 2,34

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

TEM Otoyolu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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