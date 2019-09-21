Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,55'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 1,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015063 5,55 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,500529 1,42 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022286 1,21 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,704031 0,97 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,205089 0,93 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,685591 0,77 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,375600 0,69 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 155,930416 0,66 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,024094 0,66 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,820972 0,63 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035131 1,63 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017290 1,27 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016097 1,12 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012350 1,08 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016552 1,06 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016152 1,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015711 1,04 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017054 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016173 1,03 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015647 1,01

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)