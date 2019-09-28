Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
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Yatırımcı rehberi (4)

44 dakika önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,05'lik getiriyle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,05'lik getiriyle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.


Allianz Hayat Em. Katkı EYF ise yüzde 3,62'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,725513 3,05
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,460874 2,98
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,514112 2,71
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102008 2,53
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051929 2,50
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,801300 2,45
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023050 2,29
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027170 2,20
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054608 2,17
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,753509 2,14
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016737 3,62
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017894 3,49
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016725 3,41
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036292 3,30
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016953 3,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016598 3,11
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016192 3,06
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016121 3,03
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,017048 3,00
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016759 2,82

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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