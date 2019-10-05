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Yatırımcı rehberi (4)

5 dakika önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,30'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,30'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.


Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF ise yüzde 2,71'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046593 4,30
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,413623 3,00
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,503541 2,92
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,135634 2,86
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,867923 2,70
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006816 2,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,009199 2,46
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,871184 2,46
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,567918 2,43
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,750318 2,27
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016753 2,71
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011439 2,51
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019905 1,90
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030536 1,86
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013289 1,64
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060137 1,58
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,016093 1,39
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015847 1,25
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016939 1,21
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012992 1,17
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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