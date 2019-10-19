Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)

2 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,82'lik getiriyle İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,82'lik getiriyle İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon oldu.


Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,087230 4,82
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 3,26
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037472 3,00
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042382 2,98
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075785 2,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078266 2,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065319 2,55
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026715 2,53
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,466391 2,37
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024007 2,22
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038558 3,19
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032717 2,40
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077391 1,72
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034134 1,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,111233 1,14
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061309 1,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053410 0,93
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,075438 0,60
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069957 0,60
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064259 0,43
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:05 Kaynak: AA
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