Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)

1 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,72'lik getiriyle Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,72'lik getiriyle Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.


MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 8,39'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044447 8,72
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,695669 8,26
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045549 8,25
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021787 7,90
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,134126 7,64
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,496164 7,53
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,505936 7,47
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,060921 7,28
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023640 7,26
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077372 7,06
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017395 8,39
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017146 7,88
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018353 7,81
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017164 7,73
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037420 7,68
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016673 7,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017210 7,38
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017042 7,20
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,017501 7,04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059286 6,95
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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