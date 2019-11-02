Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (4)
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)

7 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,39'luk getiriyle İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,39'luk getiriyle İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF ise yüzde 1,50'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010975 7,39
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,950841 3,41
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,542640 2,44
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019211 1,32
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 163,295924 1,27
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,849961 1,23
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,756297 1,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,534186 1,20
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,577755 1,17
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036942 1,14
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012407 1,50
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014353 1,46
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017300 1,39
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037930 1,36
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013104 1,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017140 1,35
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012148 1,28
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010651 1,27
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017257 1,26
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017379 1,25
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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