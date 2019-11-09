Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,09'luk getiriyle Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) oldu.



Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 5,65'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,872980 6,09 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051568 6,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101589 5,89 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,091489 5,83 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,463501 5,73 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019809 5,63 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021377 5,61 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,161553 5,55 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,059650 5,54 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,152770 5,54 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075241 5,65 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019286 5,62 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019999 5,61 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020095 5,56 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,055946 5,50 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094308 5,47 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,123668 5,36 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,070037 5,34 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070718 5,32 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024147 5,10

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)