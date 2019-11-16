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Yatırımcı rehberi (4)

7 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,20'lik getiriyle Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,20'lik getiriyle Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.


Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF ise yüzde 1,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,646301 4,20
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,049556 4,03
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,903553 2,87
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,064783 2,85
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,142923 2,56
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,319100 2,46
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025065 2,24
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,494437 2,11
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,311337 1,94
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023032 1,87
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023226 1,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062415 1,73
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,071127 1,56
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071799 1,53
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014079 1,50
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,117069 1,45
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065467 1,43
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027252 1,41
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020639 1,36
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,016765 1,31
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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