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Yatırımcı rehberi (4)

6 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,27'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,27'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.


Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 4,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,058418 9,27
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,160600 5,07
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,949356 4,17
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051373 4,12
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067473 2,95
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,606871 2,79
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027296 2,73
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039277 2,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,144202 2,69
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078847 2,66
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027496 4,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019182 3,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018264 2,44
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012587 2,05
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039131 1,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066437 1,87
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,079130 1,73
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115835 1,59
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045919 1,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063876 1,52
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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