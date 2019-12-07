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Yatırımcı rehberi (4)

6 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,89'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,89'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.


Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 6,03'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,067119 14,89
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275726 9,92
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,913766 7,76
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054969 7,00
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029132 6,73
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,100059 5,11
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,072139 4,76
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585084 4,67
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,738451 4,56
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,157074 4,48
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019365 6,03
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013337 5,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020230 5,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028981 5,40
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047866 4,24
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015238 3,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026015 3,14
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017024 3,09
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,023922 3,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022322 3,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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