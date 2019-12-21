Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (4)

6 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,77'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,77'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.


Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016440 5,77
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042276 5,40
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029223 4,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,663496 4,47
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,293382 4,21
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,201909 4,10
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040169 4,04
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082383 3,96
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,518961 3,89
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045148 3,79
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042431 4,89
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036104 4,06
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,120508 3,38
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,082491 3,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,066464 3,25
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029816 3,03
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052651 3,00
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010892 2,98
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,072553 2,95
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067946 2,91
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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