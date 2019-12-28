Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,83'lük getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.



Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 3,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,533933 5,83 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064288 5,81 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 72,738166 3,98 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058336 3,91 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,014588 3,84 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031043 3,54 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,174405 3,52 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,665400 3,40 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032402 3,36 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,835751 3,34 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030500 3,99 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021227 3,84 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050255 3,82 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015752 3,35 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013979 3,30 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020166 3,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072107 3,21 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136069 2,99 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064888 2,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029691 2,81

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)