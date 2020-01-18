Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (4)

6 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,90'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,90'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.


Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 5,28'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070322 5,90
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,072943 5,56
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033528 5,40
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,085596 5,31
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063024 5,29
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062574 5,07
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,413690 4,93
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069620 4,73
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,087328 4,60
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122624 4,58
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035251 5,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033053 4,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023039 4,27
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015108 3,98
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019802 3,90
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019403 3,87
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069560 3,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077154 3,84
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021644 3,76
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019418 3,75

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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