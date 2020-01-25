Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (4)

6 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,47'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,47'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.


Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 4,53'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,076275 8,47
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,418095 4,56
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,474694 3,99
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,850439 3,62
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,256693 3,23
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,919514 2,54
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034375 2,53
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092839 2,18
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064364 2,13
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,485775 2,11
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034549 4,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024040 4,34
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015645 3,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022412 3,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079688 3,28
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023814 2,16
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054056 2,01
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071390 1,95
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049213 1,94
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028425 1,92

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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