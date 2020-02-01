Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

6 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,23'lük getiriyle Yapı Kredi Port. Altın Fonu oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,23'lük getiriyle Yapı Kredi Port. Altın Fonu oldu.


NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 3,27'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043425 3,23
TEB Portföy Altın Fonu 0,073545 3,22
Ak Portföy Altın Fonu 0,069405 3,15
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029968 3,14
Deniz Port. Altın Fonu 0,037542 3,13
İş Portföy Altın Fonu 0,033766 3,10
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041455 3,09
HSBC Portföy Altın Fonu 2,610539 3,05
Garanti Portföy Altın Fonu 0,085327 3,02
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025572 2,90
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019800 3,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032950 3,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035154 3,24
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031168 3,23
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031954 3,23
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032619 3,22
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034009 3,21
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032918 3,21
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020127 3,19
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031930 3,19

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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