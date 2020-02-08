Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

7 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,98'lik getiriyle Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,98'lik getiriyle Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.


Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036199 6,98
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080872 6,59
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047355 5,46
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 81,538743 5,10
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,627866 5,09
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,530231 4,28
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,313210 4,00
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,460188 3,96
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,108351 3,75
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,969578 3,72
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056337 5,08
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023479 4,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016353 4,62
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017409 4,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036235 3,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080691 3,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035506 2,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024715 2,92
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028559 2,41
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016082 2,22

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

İş Bankası, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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