Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

6 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,55'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,55'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.


Allianz Hayat Em. Altın EYF ise yüzde 2,97'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,605340 4,55
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014772 4,23
QNB Finans Portföy Altın BYF 28,352813 3,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029030 3,32
Fiba Portföy Altın Fonu 0,026592 3,21
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045084 2,97
TEB Portföy Altın Fonu 0,076170 2,88
İş Portföy Altın Fonu 0,035004 2,87
Deniz Port. Altın Fonu 0,038933 2,87
HSBC Portföy Altın Fonu 2,705688 2,84
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032381 2,97
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034226 2,97
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020566 2,96
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033180 2,95
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033160 2,94
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036505 2,93
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,032878 2,91
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,035303 2,90
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033855 2,89
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020886 2,87

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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