Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,62'lik getiriyle HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.



Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 4,01'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575933 3,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,082834 3,49 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230351 3,29 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811452 2,86 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,523639 2,82 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,192306 2,42 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020294 2,14 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,853664 1,97 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,334097 1,86 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,244843 1,83 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018250 4,01 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018074 4,01 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019364 3,99 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019571 3,82 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019218 3,76 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019097 3,75 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019015 3,64 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018266 3,58 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019352 3,56 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018618 3,54

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)