Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (4)

6 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,13'lük getiriyle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,13'lük getiriyle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 3,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 605,238218 3,13
TEB Portföy Altın Fonu 0,079142 3,05
Deniz Port. Altın Fonu 0,040463 3,01
Garanti Portföy Altın Fonu 0,091856 3,01
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046883 3,01
Ak Portföy Altın Fonu 0,074611 3,00
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,032231 2,93
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027594 2,91
İş Portföy Altın Fonu 0,036288 2,79
HSBC Portföy Altın Fonu 2,806544 2,78
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021367 3,08
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035499 3,07
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034339 3,06
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037945 3,04
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,036591 3,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,034138 3,00
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021656 2,96
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034471 2,95
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,035076 2,95
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010927 2,94

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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