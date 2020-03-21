Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

6 saat önce

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,05'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Yatırımcı rehberi (4), System.String[]

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,05'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,65'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039777 4,05
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 628,191248 3,79
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,932587 3,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057604 2,31
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059568 1,72
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066097 1,44
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025004 1,36
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,595249 0,86
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110224 0,55
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024138 0,41
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013011 1,65
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060438 0,98
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022540 0,81
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022890 0,43
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018257 0,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046621 0,28
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,010009 0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021955 0,21
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065783 0,18
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024340 0,18

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:10 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti         
09:55
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi         
21:01
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 17:42:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]