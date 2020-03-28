Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 29,31'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.



Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 15,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066811 29,31 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,505571 18,16 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,166651 15,34 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,574275 15,20 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,854784 14,99 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,180035 14,76 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,474138 14,64 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,740223 14,25 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,772770 13,74 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049826 13,07 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026024 15,12 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019479 14,60 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013531 14,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028911 12,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020366 12,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062576 11,64 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030572 10,34 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014289 9,86 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098020 9,85 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073052 9,66

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)