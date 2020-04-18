Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,66'lık getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.



Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF ise yüzde 6,55'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051639 9,66 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,954874 7,72 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,186013 6,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032181 6,05 HSBC Portföy Altın Fonu 3,268856 6,05 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051147 6,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054581 6,03 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034458 5,97 Garanti Portföy Altın Fonu 0,106818 5,95 TEB Portföy Altın Fonu 0,091950 5,94 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037616 6,55 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,042621 6,46 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024864 6,03 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041318 6,02 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039948 6,01 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040714 5,98 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044105 5,97 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040094 5,94 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039149 5,93 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042472 5,92

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)