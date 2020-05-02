Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,30'luk getiriyle "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

"Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ise yüzde 7,84'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,481119 9,30 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,233692 8,05 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,472081 6,74 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024899 6,20 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,851963 6,15 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,961926 6,05 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,385481 5,74 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075570 5,44 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,511591 5,29 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,790923 5,27 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016900 7,84 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024319 7,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024885 6,70 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035436 6,60 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075166 6,08 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016703 5,36 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016894 5,23 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024226 4,97 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031615 4,86 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,124410 4,71

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)