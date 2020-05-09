Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,11'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 4,07'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006184 16,11 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018608 9,10 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035396 6,11 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,514108 4,72 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,076804 3,99 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,052420 3,65 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,020943 3,48 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,857831 3,41 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036151 3,32 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,719386 3,30 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017582 4,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,096554 3,93 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,138886 3,71 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,077203 3,62 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026019 3,60 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027024 3,23 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,059200 3,02 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043875 2,85 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076559 2,77 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073576 2,77

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)