Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,72'lik getiriyle Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 5,46'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,903904 5,72 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,415178 4,67 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025362 4,52 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,524638 4,44 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,021050 4,39 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,967836 4,30 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086543 3,14 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,650016 2,58 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,333417 2,37 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,032896 2,34 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024838 5,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017251 5,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025511 5,01 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036307 4,99 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018377 4,52 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032674 3,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,061487 2,70 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030250 2,54 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022727 2,46 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,025360 2,27

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)