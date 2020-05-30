Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,43'lük getiriyle Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,48'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,722679 4,43 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,292309 4,24 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,471595 4,01 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044475 3,59 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,831338 3,41 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106689 3,37 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,013879 3,31 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,454911 3,11 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,086426 3,03 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,071220 2,96 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032661 3,48 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019372 2,71 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035530 2,63 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026001 2,43 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024024 2,41 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,056912 2,27 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,095242 2,25 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030735 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,060575 2,07 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027818 2,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)