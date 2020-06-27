Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,12'lik getiriyle Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,12'lik getiriyle Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

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Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,77'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,740360 3,12
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,093368 2,96
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086847 2,64
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035174 2,48
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,305094 2,25
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,773965 2,24
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,488327 2,17
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065490 2,12
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,133561 2,02
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020518 1,94
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035140 2,77
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061484 1,91
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053561 1,91
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,102876 1,84
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108882 1,77
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041700 1,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041969 1,74
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040566 1,74
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066293 1,73
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025237 1,73

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:01 Kaynak: AA

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