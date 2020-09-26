Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,49 ile Tacirler Portföy Değişken Fon oldu.
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 4,76'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,675408
|4,49
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|85,161597
|4,33
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,220119
|3,85
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,168790
|3,74
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079676
|3,70
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,005756
|3,60
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040643
|3,51
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,253172
|3,09
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,799043
|2,56
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,067752
|2,34
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018945
|4,76
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059831
|4,25
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038733
|2,18
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028083
|1,76
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026588
|1,54
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,021276
|1,51
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,080212
|1,49
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,020543
|1,49
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092226
|1,47
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024599
|1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:05 - Kaynak: AA
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