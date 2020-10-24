Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,90 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 7,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,023953 7,90 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067066 7,61 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153792 4,43 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083336 3,70 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047722 3,68 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042154 3,13 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074707 2,97 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091796 2,79 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,763168 2,67 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,119581 2,64 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068716 7,74 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051501 3,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036191 3,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026649 2,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040523 1,98 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,028208 1,89 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022272 1,72 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032075 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,045735 1,55 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,093925 1,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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