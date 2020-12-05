Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,43 ile Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 2,33'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,023842 3,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044682 2,41 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,586728 2,23 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,658580 2,11 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 137,172822 2,00 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 16,372619 1,94 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,083756 1,93 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,002039 1,88 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037800 1,86 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,208546 1,62 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,027938 2,33 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017499 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044925 1,56 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045999 1,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048731 1,50 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099680 1,49 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050343 1,49 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048369 1,46 VEM Altın Katılım EYF 0,052133 1,46 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019592 1,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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