Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,20 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF??????? ise yüzde 4,97'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010986 6,20 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,045838 5,82 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,930858 4,64 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,463601 3,92 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,442183 3,90 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,085213 3,87 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,137430 3,79 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,055024 3,68 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,722741 3,61 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,703981 3,54 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,046854 4,97 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,054027 4,82 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058722 3,41 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098863 2,80 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066749 2,51 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,057883 2,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047054 2,44 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035178 2,28 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,120620 2,26 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,161388 2,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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