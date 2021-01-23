Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039801 0,52 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,170016 0,43 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 401,181641 0,36 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,028288 0,34 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022983 0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038787 2,77 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,854139 2,16 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,990021 0,96 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,266429 0,85 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,936399 0,85 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,141221 8,16 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,146480 6,59 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,124826 5,55 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,813056 4,64 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,089003 4,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,050488 5,66 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,788680 3,90 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022852 2,50 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,079218 1,93 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,197319 1,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,450493 3,66 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,799709 2,83 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,778248 2,72 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153868 1,53 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,337389 1,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,103980 1,30 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,062159 1,30 Deniz Port. Altın Fonu 0,053484 1,29 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036600 1,29 Garanti Portföy Altın Fonu 0,122176 1,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,059276 0,33 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062312 0,32 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,195328 0,31 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,934659 0,31 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,019110 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 704,434532 -0,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083396 -0,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,590826 -0,09 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,066199 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010847 -1,27 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081463 -0,64 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025574 -0,40 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,021741 -0,19 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,641698 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108966 -2,31 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,165815 -2,26 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055173 -2,26 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,284230 -1,79 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 20,504401 -1,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,610819 -0,64 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,726860 -0,39 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,111251 -0,24 İş Portföy İki. Değ. Fon 10,637464 -0,16 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,335639 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028118 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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