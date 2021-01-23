Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,16 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF??????? ise yüzde 4,02'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,141221 8,16 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,146480 6,59 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,050488 5,66 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,124826 5,55 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,813056 4,64 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,089003 4,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,788680 3,90 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,497745 3,85 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,002421 3,71 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,450493 3,66 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061082 4,02 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032524 2,23 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,082890 2,15 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033439 1,77 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129123 1,66 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027871 1,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047805 1,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067814 1,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057303 1,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029401 1,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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