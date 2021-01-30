Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,26 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF ise yüzde 0,72'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,481033 2,26 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,038700 1,66 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596743 1,00 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,999095 0,92 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238234 0,63 Aura Portföy Değ. Fon 0,780950 0,59 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843626 0,53 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,260846 0,52 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042845 0,50 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,028415 0,45 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049827 0,72 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052195 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037418 0,59 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020849 0,56 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,071114 0,53 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011191 0,53 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042872 0,53 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045841 0,52 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021015 0,50 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053924 0,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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