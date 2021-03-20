Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,91 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His. Sen.Y.BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 2,53'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,098536 1,91 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,830994 1,90 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,156547 1,84 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,028682 1,57 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,645557 1,52 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,441293 1,43 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,590606 1,13 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 2,172089 1,02 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032279 0,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041519 0,93 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,071160 2,53 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,058462 1,69 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,103133 1,33 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059988 1,01 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032824 0,98 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,040566 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016737 0,87 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,029691 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020899 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018900 0,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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