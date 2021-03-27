Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,97 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 7,36'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,206732 8,97 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,126634 8,78 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 760,085341 8,33 Gedik Portföy Altın Fon 0,930781 7,09 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,091393 6,57 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036389 6,52 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058194 6,43 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,061789 6,36 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,047077 6,34 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,114656 6,32 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015078 7,36 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047404 6,50 VEM Altın Katılım EYF 0,049234 6,45 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,043357 6,41 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,048950 6,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050920 6,28 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046245 6,28 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028689 6,28 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046235 6,23 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045206 6,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Pelkas'tan sevindiren haber! Sakatlığı geçti, sahalara indi

Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı

"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı

Ümit Özat'tan bomba iddia: Takım otobüsünde FETÖ'cü futbolcuyu tokatladım

Lüks sitede akılalmaz olay! 'Boksörüm' diyerek vatandaşa böyle saldırdı

Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu

Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi

Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor