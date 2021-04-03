Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,10 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 9,17'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,110328
|12,10
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|156,745179
|9,26
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,095235
|8,36
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,113710
|8,05
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,197831
|7,99
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,042595
|7,80
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014009
|7,57
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,549850
|7,28
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,934833
|6,90
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,344587
|6,45
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,050557
|9,17
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,058807
|5,47
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,141619
|4,99
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,109179
|4,97
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,195954
|4,96
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,121520
|4,51
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027397
|4,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069542
|4,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048966
|4,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097089
|3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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