Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,81 ile Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,238263 4,81 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,159035 4,58 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,028581 4,27 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,153387 3,89 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,147909 3,87 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045163 3,40 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,187035 3,24 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,080246 3,08 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,070050 2,75 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,152393 2,62 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051515 1,89 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028229 1,78 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034754 1,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,143994 1,68 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,173325 1,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096440 1,57 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,152087 1,55 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,095393 1,54 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049148 1,53 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,110842 1,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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