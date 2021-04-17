Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,44 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 1,13'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014261
|4,44
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082091
|4,00
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,734233
|3,77
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041500
|3,77
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,296892
|3,72
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,050908
|2,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030246
|1,89
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,161807
|1,74
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,029053
|1,65
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|42,736461
|1,34
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017471
|1,13
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018176
|1,11
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017627
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077973
|0,98
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,075296
|0,97
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,018860
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035586
|0,89
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027885
|0,82
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033433
|0,80
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048234
|0,79
(Sürecek)
Kaynak: AA
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