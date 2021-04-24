Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,24 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,040985
|5,24
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,052816
|5,12
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,119011
|5,05
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,065987
|4,90
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,106082
|4,66
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,940508
|4,30
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,537921
|4,26
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046282
|4,13
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,981239
|3,16
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061490
|3,01
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050053
|2,95
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051983
|2,94
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049773
|2,86
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030272
|2,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050348
|2,84
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047688
|2,83
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048772
|2,83
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048769
|2,83
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053712
|2,82
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030679
|2,79
(Sürecek)
Kaynak: AA
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